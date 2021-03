Wonder Woman 1984 trionfa ai Kids' Choice Awards: scoprite tutti i vincitori!

Questa notte si è tenuta la 13esima edizione dei Nickelodeon Kids' Choice Awards, organizzata anche quest'anno in formato virtuale a causa della pandemia. Durante la cerimonia presentata da Kenan Thompson, i grandi vincitori sono stati Wonder Woman 1984 e il film Pixar Soul.

I due titoli hanno infatti trionfato rispettivamente nelle categorie dedicate alle pellicole live-action e animate, mentre sul fronte degli attori sono stati premiati Robert Downey Jr. per Dolittle (nonostante la pessima accoglienza ricevuta dal film alla sua uscite nelle sale) e Millie Bobby Brown per il film Netflix Enola Holmes. I giovani spettatori hanno inoltre premiato Anna Kendris come la loro doppiatrice preferita in un lungometraggio animato.

Di seguito potete trovare la lista completa delle candidature:

FILM PREFERITO

Wonder Woman 1984

Dolittle

Hamilton

Hubie Halloween

Mulan

Sonic - Il film

ATTORE PREFERITO

Robert Downey Jr. – Dolittle

Jim Carrey – Sonic the Hedgehog

Will Ferrell – Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

Lin-Manuel Miranda – Hamilton

Chris Pine – Wonder Woman 1984

Adam Sandler – Hubie Halloween

ATTRICE PREFERITA

Millie Bobby Brown– Enola Holmes

Gal Gadot – Wonder Woman 1984

Anne Hathaway - Le Streghe

Vanessa Hudgens – Nei panni di una principessa: Ci risiamo!

Yifei Liu – Mulan

Melissa McCarthy – Superintelligence

FILM ANIMATO PREFERITO

Soul

Onward

Phineas and Ferb the Movie: Candace Against the Universe

The Croods: A New Age

Trolls World Tour

Scoob!

VOCE PREFERITA DA UN FILM ANIMATO

Anna Kendrick (Poppy) – Trolls World Tour

Tina Fey (22) – Soul

Jamie Foxx (Joe Gardner) – Soul

Chris Pratt ( Barley Lightfoot) – Onward

Ryan Reynolds (Guy) – I Croods 2: Una nuova era

Emma Stone (Eep) – I Croods 2: Una nuova era

Justin Timberlake (Branch) - Trolls World Tour

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla recensione di Wonder Woman 1984 e alla recensione di Soul.