Wonder Woman 1984, che tonfo! Su IMDb è il peggior punteggio per un film del DCEU

Continua a far fatica il DC Extended Universe: i segnali di ripresa degli ultimi tempi e le grandi aspettative riposte nella Snyder Cut, infatti, non sono bastati ad evitare a Wonder Woman 1984 giudizi impietosi da parte della critica e dei fan, al netto di incassi al momento decisamente soddisfacenti.

Ironia della sorte, dal momento in cui il primo film con Gal Gadot fu salutato come un prodotto nettamente migliore dei suoi predecessori, questo Wonder Woman 1984 si sta infatti assestando su voti piuttosto bassi, che in alcuni casi diventano addirittura i peggiori di sempre per un film del DC Extended Universe.

Per rendersi conto della dura realtà basta dare un'occhiata veloce ad IMDb: sul noto aggregatore di recensioni, infatti, il film di Patty Jenkins deve al momento accontentarsi di un desolante 5.7 che lo pone addirittura dietro ad insuccessi clamorosi come Batman v Superman o Suicide Squad, che pure erano riusciti almeno a strappare la sufficienza.

Il confronto diventa poi impietoso se si pensa che, sullo stesso sito, il precedente capitolo ottenne un 84% sulla scala di gradimento della critica e addirittura un 93% su quella del pubblico: la caduta, insomma, è inesorabile e ben visibile a tutti. Chissà che ad influire non siano stati anche i pessimi giudizi sulla CGI utilizzata in Wonder Woman 1984; critiche a parte, comunque, vediamo in che modo Wonder Woman 1984 spianerà la strada alla Snyder Cut.