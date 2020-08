Wonder Woman 1984, tantissime nuove informazioni sul cinecomic con Gal Gadot

Durante un recente Q&A arrivato tramite la sua pagina ufficiale del social network Twitter, la regista Patty Jenkins ha svelato alcune nuove informazioni relative a Wonder Woman 1984, nuovo cinecomic con protagonista Gal Gadot.

Secondo l'autrice, ad esempio, una delle grandi sfide del film è stata quella di inventare il design della nuova villain Cheetah, interpretata da Kristen Wiig. La Jenkins, a domanda specifica, ha risposto: "Estremamente difficile. Volevamo che fosse fantastico e alla fine è stato molto complesso. In primo luogo, dovevamo individuare il design più incredibile e poi capire come realizzarlo dal vivo. E' stato un lungo viaggio. Alla fine è stato realizzato con un mix di effetti visivi e pratici, ma ne è valsa la pena per farlo sembrare fantastico!"

Sempre a proposito della villain e della sua storyline, la regista ha anticipato: "Non posso anticipare molto, ma dirò che non è solo una semplice cattiva. È un personaggio straordinario di per sé, che si evolve in un modo fantastico. E posso dire che Kristen Wiig è stata fantastica!"

Inoltre, la Jenkins ha fornito anche alcune anticipazioni sul senso del film: "Il primo film parlava della nascita di un eroe. In questo film troviamo Diana in un posto molto diverso. Ora è al massimo del suo potere, ma ha anche dovuto affrontare diverse sfide per arrivarci. Quindi il viaggio di questa eroina riguarda ciò che serve per essere un vero eroe .La sfida è stata rendere questo film più grandioso del precedente. In questo film WW è al massimo del suo potere, quindi la stessa cosa dovevamo fare con la storia e con l'aspetto grafico, che doveva essere sbalorditivo. Quindi abbiamo girato quasi tutto con effetti pratici, con persone sui fili e coreografie incredibili. Non vedo l'ora di farvelo vedere! Volevo che questo film fosse incredibilmente bello, ma anche usarlo per fare qualcosa di forte e significativo per i nostri tempi. Era uno dei nostri obiettivi principali."

