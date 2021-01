Wonder Woman 1984 supera anche Soul: il film DC è il titolo più visto di Natale 2020

La scorsa settimana, Nielsen ha indicato il film Pixar Soul come il titolo più visto in streaming durante il periodo natalizio. Tuttavia quei dati non tenevano ancora conto di HBO Max, che ora si trova in vetta alla classifica aggiornata grazie allo straordinario successo riscosso da Wonder Woman 1984.

Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, il sequel con protagonista Gal Gadot ha raccolto un numero record di 2,252 miliardi di minuti di visualizzazioni in streaming, superando la pellicola animata con un margine di circa il 35%. Il resto della classifica, rimasto sostanzialmente invariato, vede al quarto posto Bridgerton, la quale poche ore fa ha battutto The Witcher come serie più vista di sempre su Netflix nel corso del suo primo mese di vita.

Di seguito trovate la Top 10, che comprende i dati raccolti tra il 21 e il 27 dicembre:

Wonder Woman 1984 (HBO Max, film, 2.3 miliardi di minuti) Soul (Disney+, serie, 1.7 miliardi min.) The Office (Netflix, serie, 1.4 miliardi min.) Bridgerton (Netflix, serie, 1.2 miliardi min.) The Midnight Sky (Netflix, film, 1.1 miliardi min.) The Mandalorian (Disney+, serie, 1 miliardo min.) Il Grinch (Netflix, film, 705 milioni min.) The Crown (Netflix, serie, 700 milioni min.) Grey’s Anatomy (Netflix, serie, 691 milioni min.) Qualcuno salvi il natale 2 (Netflix, film, 660 milioni min.)

Intanto, Warner Bros. ha messo ufficialmente in cantiere Wonder Woman 3.