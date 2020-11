Wonder Woman 1984 in streaming e al cinema: 'una doppia vittoria' per i produttori?

Dopo mesi e mesi di posticipi e rivalutazioni, è arrivato l'annuncio di Gal Gadot: Wonder Woman 1984 uscirà anche in streaming, e secondo alcuni non sarà affatto un problema.

Tra di loro c'è anche il direttore finanziario di AT&T (gruppo legato a Warnermedia) John Stephens, l'uscita su HBO Max e al cinema come "una doppia vittoria in una difficile situazione". Per lui c'è bisogno di "collaborare e pensare in modo diverso per poter scoprire qualcosa di nuovo".

La decisione presa dai produttori prevede infatti l'uscita sulla piattaforma streaming americana senza costi aggiuntivi e allo stesso tempo nei cinema rimasti aperti nonostante il Covid-19. Una scelta decisamente coraggiosa, che da una parte non chiude completamente la porta ai cinema e alla possibilità di incassare nel periodo delle feste e dall'altra consente al pubblico l'accesso al film tramite HBO.

Per Stephens è una mossa valida anche per spingere gli spettatori ad apprezzare il catalogo di HBO e chissà se questa strano lancio in contemporanea (a cui Netflix ci ha già abituato) non diventerà lo standard per le uscite cinematografiche. Cosa ne pensate? Vi piacerebbe scegliere tra cinema e home video nel giorno stesso dell'uscita di un film?

Per il momento Disney non sembra essere intenzionata ad usare la stessa strategia per Black Widow.