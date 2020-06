Wonder Woman 1984, Steve e Diana di nuovo insieme in questa nuova immagine dal film

Il prossimo ottobre potremo finalmente scoprire cosa sta combinando Diana Prince negli anni '80(e come ha fatto Steve Trevor ad arrivarci pure lui), ma intanto diamo un'occhiata alla nuova immagine di Wonder Woman 1984 con Gal Gadot e Chris Pine diffusa in esclusiva dal magazine Total Film.

Una delle novità più interessanti del secondo capitolo della saga diretta da Patty Jenkins è sicuramente il fatto che rivedremo Diana e Steve di nuovo insieme.

Non si sa come, non si sa perché, ma il personaggio di Chris Pine farà ritorno nella vita di Diana, che però non è certo la stessa di un tempo...

"Nel primo film, Diana era un pesce fuor d'acqua, arrivava da Themyscira in un mondo di uomini, e ha doveva ancora imparare tutte le complessità della vita umana" ha raccontato Gal Gadot alla rivista "In Wonder Woman 1984, è in giro da un bel po'. È più saggia, più matura. È sulla difensiva. Ha perso tutti i suoi amici nel corso degli anni. Ma continua a fare la cosa giusta, nonostante sia una persona diversa rispetto a quando l'abbiamo vista l'ultima volta".

L'attrice, d'altronde, si esprimeva in maniera molto simile già mesi fa, durante un'intervista con EW! "Nel primo capitolo, Diana non comprendeva le complessità del genere umano, mentre ora le coglie pienamente... Ama le persone, e credo che questa sia la chiave per il suo personaggio, sapete? Ha i poteri di una dea, ma ha il cuore di un umana".



Cosa potremo aspettarci dunque da questa nuova dinamica? E cosa c'entreranno mai Maxwell Lord e Barbara Minerva (ovvero Pedro Pascal e Kristen Wiig) con la ricomparsa di Steve?

Lo scopriremo solo al cinema a partire dal 2 ottobre.