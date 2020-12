Wonder Woman 1984: spot, poster e un nuovo video con Gal Gadot

Dopo tanta attesa, Wonder Woman 1984 sta finalmente per essere visto da milioni di spettatori. Ma nel frattempo, possiamo ancora goderci qualche immagine e qualche video promozionale con la sempre bellissima Gal Gadot.

È infatti notizia di pochi giorni fa che in alcuni paesi del mondo Wonder Woman 1984 si prepara a debuttare su HBO Max e al cinema (là dove possibile) già da metà dicembre. E mentre qui in Italia è stata annunciata la sua uscita nelle sale per fine gennaio, in Inghilterra sembra si stia valutando l'opzione PVOD su Sky appena dopo il suo approdo nelle sale.

Insomma, Warner Bros. si sta mobilitando per farci finalmente vedere il cinecomic con protagonista Gal Gadot.



Dal canto suo l'attrice, nonostante le circostanze meno che ideali, non potrebbe essere più felice di veder arrivare la nuova avventura di Diana sullo schermo (quale che sia il tipo), come ci ricorda anche nel video che trovate in calce alla notizia, e questi nuovi spot e poster promozionali non fanno che aumentare l'hype nei confronti del film.



Perché diciamocelo: sarà pure Steve quello che si risveglia improvvisamente negli anni '80, ma anche a noi sembra passata una vita da quando Wonder Woman 1984 doveva originariamente approdare al cinema!