Wonder Woman 1984, uno spettacolare inseguimento nella prima scena in anteprima del film

Nel corso degli MTV Music & TV Awards, Warner Bros. ha presentato in anteprima una clip tratta dall'atteso Wonder Woman 1984, che negli Stati Uniti arriverà, sia in sala che in streaming, il giorno di Natale, mentre in Italia bisognerà attendere fino al 28 gennaio 2021. Si tratta di una sequenza molto dinamica, della durata di circa un minuto.

Nelle immagini, che possiamo vedere anche nel tweet in calce alla notizia, la protagonista di Wonder Woman 1984 Gal Gadot si lancia infatti di corsa all'inseguimento di una camionetta, mentre dei soldati a bordo di altre vetture le puntano contro i fucili. Una volta raggiunto il suo obiettivo, Diana Prince strappa letteralmente il volante dalle mani dello sbigottito autista, e gli dice: "I freni funzionano ancora".

Nel corso della cerimonia di MTV, andata in onda in forma virtuale a causa della pandemia, Gal Gadot è stata anche premiata nella categoria "She-ro". Tra gli altri premiati ci sono inoltre Sarah Michelle Gellar e Selma Blair, che hanno riproposto la celebre scena del bacio in Cruel Intentions, Kevin Bacon, Jamie Lee Curtis e Drew Barrymore.

Nei giorni scorsi abbiamo conosciuto qualche dettaglio in più sul villain interpretato da Pedro Pascal, che per recitare in Wonder Woman 1984 si è ispirato a Nicolas Cage.