Wonder Woman 1984: Soundarya Sharma nel film in un misterioso 'ruolo da sogno'

Soundarya Sharma, attrice indiana celebre per il suo ruolo in Ranchi Diaries, ha ottenuto un ruolo nel nuovo film del DC Extended Universe Wonder Woman 1984, con la star Gal Gadot.

"L'unica cosa che posso dire al riguardo è che si tratta della tipica situazione da sogno che diventa realtà", ha affermato la Sharma in una dichiarazione ufficiale riportata dall'illustre quotidiano indiano The Hindu. "È davvero eccitante essere parte di un film incentrato su personaggi così grandi e famosi, nel quale puoi interpretare il ruolo dei tuoi sogni. Ho sempre sognato di interpretare un personaggio del genere e l'ho idolatrato fin da quando ero bambina".

Al momento i dettagli sul suo ruolo sono tenuti top secret. Si prevede che inizi a girare le sue scene entro la fine di ottobre.

Secondo voi qual è il misterioso ruolo "da sogno" destinato alla Sharma? Che in questo sequel comparirà qualche altro supereroe legato all'universo di Wonder Woman? Non ci resta che aspettare nuovi aggiornamenti.

Wonder Woman 1984 uscirà nelle sale l'1 novembre 2019. Diretto da Patty Jenkins, il film vedrà la partecipazione di Gal Gadot, che tornerà nei panni dell'amazzone guerriera dei fumetti DC dopo averla interpretata in Batman v Superman, Wonder Woman e Justice League, mentre Chris Pine riprenderà il ruolo di Steve Trevor. Tra le new entry Natasha Rottwell, Gabriella Wilde, Ravi Patel e Pedro Pascal, mentre Kristen Wiig sarà Barbara Minerva, destinata a diventare la temibile villain Cheetah.

Tra i prossimi film di Warner Bros. per l'etichetta DC ricordiamo The Flash (le cui riprese inizieranno a febbraio 2019), Suicide Squad 2 e The Batman. Di imminente uscita invece Aquaman (1 gennaio 2019), Shazam! (5 aprile 2019) e Joker (4 ottobre 2019).