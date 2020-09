Wonder Woman 1984, slitta l'uscita italiana! Il film con Gal Gadot arriverà a gennaio

Del possibile slittamento della data d'uscita di Wonder Woman 1984 si è parlato tanto negli ultimi mesi: l'emergenza coronavirus, com'è noto, ha scombussolato i piani di tutte le produzioni e la possibilità di un ulteriore rinvio di uno dei film DC più attesi sembrava tutt'altro che remota. Le ultime novità, però, depongono male per i fan italiani.

È di poco fa, infatti, la notizia secondo cui Wonder Woman 1984 sbarcherà nelle sale del nostro Paese non il 25 dicembre di quest'anno, bensì il 14 gennaio 2021. La decisione sembra riguardare, almeno, per ora, i soli cinema italiani.

L'annuncio è stato dato da Warner Bros. stessa senza ulteriori spiegazioni; si tratta dell'ennesimo capitolo di un'uscita in sala piuttosto travagliata, prevista inizialmente per lo scorso 5 giugno e slittata poi, a causa dei problemi ben noti, al 14 agosto prima e al 2 ottobre poi, prima di assestarsi al prossimo 25 dicembre.

Niente regalo di Natale per i fan italiani del personaggio di Gal Gadot, dunque: resta da vedere, comunque, se la decisione di Warner Bros. riguarderà effettivamente soltanto i cinema italiani o se ci saranno novità anche per le sale estere. A proposito di rinvii: chi ha subito più slittamenti tra Wonder Woman 1984 e The New Mutants? Secondo alcuni, intanto, il rinvio di Wonder Woman 1984 potrebbe influenzare l'uscita di Dune.