Wonder Woman 1984, il primo sguardo ufficiale a Cheetah ha già scatenato l'ira dei fan

In attesa del trailer, che arriverà nei prossimi giorni, dal CCXP Brasile sono arrivate alcuni nuovi concept art promozionali e di merchandising per Wonder Woman 1984, offrendo la prima occhiata ufficiale alla villain Cheetah.

Da mesi i fan si sono chiesti come questa celebre cattiva della DC sarebbe stata ritratto sullo schermo, dove avrà il volto di Kristen Wiig, e la maggior parte di loro di certo avrà sperato di vedere il suo iconico aspetto felino dei fumetti.

E invece, a giudicare dall'immagine che potete controllare in calce all'articolo, il personaggio nel film di Patty Jenkins indosserà semplicemente una giacca leopardata. Naturalmente, come potete vedere voi stessi, non si tratta di un'immagine live-action, ma è molto probabile che la villain avrà proprio questo aspetto ... per lo meno inizialmente, chissà. C'è ancora una possibilità che Barbara Anne Minerva si trasformi man mano che la storia avanza, del resto.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che Wonder Woman 1984 sarà ancora una volta diretto da Patty Jenkins e uscirà in tutte le sale cinematografiche del mondo a partire dal 5 giugno 2020. Il film sarà ambientato, come anticipata il titolo, nel bel mezzo degli anni '80 e sarà un sequel diretto di Wonder Woman, cinecomic DC uscito nel 2017 e in grado di incassare $822 milioni di dollari al botteghino mondiale.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nuovo poster di WW1984 e ad un nuovo sguardo a Diana in un'immagine promozionale.