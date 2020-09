Wonder Woman 1984, sequenze inedite dal nuovo spot internazionale del film DC

L'account giapponese di Warner Bros ha diffuso in rete un nuovo spot ufficiale di Wonder Woman 1984, l'atteso sequel dedicato alla supereroina di Gal Gadot la cui uscita è stata da poco rimandata di oltre un mese.

Come fatto notare da ComicBookMovie, il filmato presenta alcune scene inedite rispetto al materiale promozionale diffuso in questi mesi e al recente trailer ufficiale di Wonder Woman 1984, tra cui un nuovo sguardo alle azioni del villain Maxwell Lord (interpretato dalla new entry Pedro Pascal) e alle Olimpiadi delle Amazzoni.

Oltre a Pascal, la pellicola vede come antagonista principale la Cheetah di Kristen Wiig, mentre Chris Pine fa ritorno nei panni di Steve Trevor. Come suggerito dal titolo, il film è ambientato nel 1984 e a giudicare dai vari trailer presenta un'atmosfera fortemente radicata in quel periodo.

Wonder Woman 1984, lo ricordiamo, negli USA è stato recentemente rinviato al 25 dicembre mentre in Italia sarà disponibile nelle sale a partire dal 14 gennaio 2021. Ciò significa che, a meno di ulteriori posticipi, da noi l'adattamento di Dune diretto da Denis Villeneuve rimarrà al cinema per diverse settimana senza la concorrenza interna del cinecomic Warner.

