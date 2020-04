Wonder Woman 1984, sequel o reboot? Ecco la risposto e una nuova foto ufficiale

La confusione regna da sempre sovrana nel DC Extended Universe: con gli eventi dei primi film (Batman v Superman su tutti) ormai ritenuti non canonici e un reboot come The Suicide Squad in arrivo sono in tanti a chiedersi se Wonder Woman 1984 non possa far parte di quest'operazione di riscrittura generale.

Nonostante inizialmente non sembrassero esserci dubbi al riguardo, infatti, ultimamente qualcuno ha cominciato a pensare che il nuovo film sull'eroina interpretata da Gal Gadot possa costituire a tutti gli effetti un nuovo inizio anche per la guerriera amazzone.

A chiarire le cose, però, è arrivata la regista Patty Jenkins: "C'è stato un periodo in cui ci siamo preoccupati anche noi, ci chiedevamo se fosse un sequel o un reboot totale. Ma è un sequel, perché nessuna delle cose che si vedono nel primo film viene contraddetta" ha spiegato la regista di Wonder Woman 1984.

Allo stesso tempo, però, Jenkins ha voluto rimarcare le differenze tra i due capitoli: "È un film completamente diverso. Lo potete giudicare vedendo il trailer. È diverso nei toni, nel look, nel mondo, nel contesto. Questa è una cosa molto importante per me, che sia un film completamente a sé stante nonostante continui la storyline di quel personaggio".

Contestualmente è stata rilasciata una nuova immagine del film, mentre di recente abbiamo visto ufficializzare il rating di Wonder Woman 1984; qualche tempo fa, invece, una fan art ha messo a confronto Wonder Woman e Captain Marvel.