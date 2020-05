Wonder Woman 1984: scoppierà l'amore tra Diana e Cheetah? Risponde la regista

Se le immagini promozionali continuano a mostrarci Gal Gadot insieme a Chris Pine, i fan propongono qualcosa di diverso per la protagonista di Wonder Woman 1984.

Con buona pace di Steve Trevor, Diana potrebbe lasciarsi conquistare dalla felina Barbara Ann Minerva, meglio nota come Cheetah, la nemesi storica di Wonder Woman nei fumetti. Se non puoi ucciderli, unisciti a loro... Ad aver acceso gli animi sono state alcune scene viste nel trailer di WW, nelle quali la protagonista conversa amabilmente con il personaggio interpretato da Kristen Wiig: le due sorseggiano un drink e si godono la reciproca compagnia.

Purtroppo a mettere fine alle fantasticherie di molti fan è arrivata la stessa regista, Patty Jankins, che in un'intervista per SFX ha dichiarato: "Potrebbe essere successo in una diversa linea narrativa. Ma poiché questa storyline è stata incentrata sul ritorno di Steve, l'intera storia riguarda Steve. È tutta una storia d'amore con Steve, non c'era spazio per qualcun altro per Diana".

In effetti il ritorno di Trevor deve aver impegnato molto le menti degli sceneggiatori, soprattutto perché nel primo film ha ricoperto un ruolo molto importante nella vita sentimentale di Diana e dobbiamo ancora scoprire come diavolo abbia fatto a tornare in vita! Sarebbe stato abbastanza imbarazzante se dopo tutti i suoi sforzi fosse riapparso solo per trovare Diana tra le braccia di un'altra.

Cosa ne pensate? Facevate il tifo per una relazione, magari travagliata, tra le due donne? Purtroppo non abbiamo sicurezze sulla data di uscita di Wonder Woman 1984, data la difficile situazione degli Stati Uniti.