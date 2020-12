Wonder Woman 1984: una scena con Gal Gadot ha portato Patty Jenkins alle lacrime

Dopo aver discusso del travagliato lancio di Wonder Woman 1984, la regista Patty Jenkins ha rivelato di essersi commossa di fronte ad una particolare scena del film.

Non ci sarà solo azione, dunque, ma anche qualche momento di riflessione. Sebbene WW 1984 sia già uscito in molti paesi, non sappiamo con precisione a quale scena si riferisca la regista (per fortuna), ma a quanto pare saranno presenti dei brevi cameo molto speciali. In una sequenza "ambientata durante il periodo di Natale", vediamo infatti comparire le figlie e il marito di Gal Gadot, oltre al figlio di Jenkins.

"È davvero commovente, mi fa piangere tutte le volte che la guardo pensando a ciò che la scena rappresenta. E poi vedi i nostri bambini... Ci imbarchiamo in questi film in prima persona e poi ci diciamo: 'Cos'è che conta davvero? Cosa c'è al centro di tutto?'. Per questo vedere i suoi occhi che guardano quelle che sono davvero le sue bambine rappresenta un momento davvero speciale", ha dichiarato la regista a Cinemablend.

I vari parenti potrebbero essere tratti tutti in salvo da Wonder Woman? Jenkins ha dichiarato di aver inserito questi "piccoli easter egg per noi stessi, sono molto emozionanti. Nel primo film mio figlio e mio marito sono a Trafalgar Sqare. Puoi vederli celebrare tra la folla".

Se la Marvel ha avuto per anni cameo di Stan Lee, la DC... può sempre contare sulle famiglie di Gal Gadot e Patty Jenkins. Vi ricordiamo che nel film sarà presente anche Pedro Pascal nei panni di Maxwell Lord e che la data di uscita italiana per il momento rimane il 28 gennaio 2021.