Wonder Woman 1984: tutto quello che sappiamo sul villain di Pedro Pascal, Maxwell Lord

Apparso di recente nella seconda stagione di The Mandalorian, serie Disney+ in cui interpreta il protagonista Din Djarin, Pedro Pascal è pronto a passare dalla parte dei cattivi per il nuovo, atteso film targato DC: Wonder Woman 1984.

Diretto da Patty Jenkins, il sequel debutterà nelle sale americane (e su HBO Max) il 25 dicembre e vedrà la star di Narcos nei panni del villain Maxwell Lord, un potente e spietato uomo d'affari egocentrico e narcisista che lo stesso attore ha descritto come un "venditore di sogni". Fondatore della Black Gold Cooperative, compagnia petrolifera nata durante la Guerra Fredda, Lord è una sorta di Re della pubblicità ed è disposto a tutto pur di portare avanti le proprie attività criminali.

Secondo quanto affermato dalla regista, le maggiori fonti d'ispirazione per la performance di Pascal sono state il Gordon Gekko interpretato da Michael Douglas in Wall Street, celebre pellicola del 1987 firmata da Oliver Stone, e il Lex Luthor di Gene Hackman nel primo Superman di Richard Donner.

A proposito di influenze, Pascal ha rivelato di essersi ispirato anche al modo di fare di Nicolas Cage, definendolo come un vero e proprio punto di riferimento per la sua carriera da attore. L'attore ha inoltre dichiarato che, per prepararsi al ruolo, ha realizzato una sorta di "album di ritagli" utilizzando il copione del film, attaccandoci sopra delle immagini di Maxwell Lord tratte dai fumetti DC sulle quali ha scritto e scarabocchiato. "È stato un modo pratico per entrare nel personaggio" ha spiegato Pascal.

Vi ricordiamo che la pellicola ha già debuttato al cinema in ben 32 paesi, mentre per vederlo in Italia ci sarà da attendere il 28 gennaio 2021. Intanto, Warner ha pubblicato un video dietro le quinte di Wonder Woman 1984 con Gal Gadot.