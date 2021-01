Wonder Woman 1984: per Rotten Tomatoes è l'ennesimo flop del DCEU

L'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes potrebbe presto cambiare le sorti di Wonder Woman 1984 che dopo un'iniziale buona accoglienza generale è calato drasticamente nei consensi e rischia di perdere il suo status di "Certified Fresh" del portale e condurlo in una zona in cui si trova la maggior parte dei film del DCEU della Warner Bros.

Dopo aver totalizzato un esordio da 88% di recensioni positive, il film di Patty Jenkins con Gal Gadot è sceso poi al 66%, mentre nel momento in cui vi scriviamo Wonder Woman 1984 si trova a un misero 60% di consensi sul totale di recensioni arrivate dal mondo della critica di tutto il mondo. Ad oggi il primo Wonder Woman (2017) è ancora il film migliore dell'universo cinematografico condiviso della DC con il suo 93% di punteggio, seguito immediatamente da Shazam! (90%) e poi da Harley Quinn: Birds of Prey (78%). Più in basso in questa classifica troviamo quindi Aquaman (65%) e Wonder Woman 1984 (60%) che non ha però l'etichetta di Certified Fresh.

Quest'ultimo traguardo negativo lo mette nello stesso calderone de L'uomo d'acciaio, fermo a un misero 56% di preferenze, mentre sono più distanti i pesanti flop di critica di Justice League (40%), Batman v Superman: Dawn of Justice (28%), e Suicide Squad (26%). Il punteggio CinemaScore (B+) è invece lo stesso che hanno ricevuto pellicole come Birds of Prey e le versioni cinematografiche di Justice League e Suicide Squad.

Wonder Woman 1984 sembrava aver fatto faville dalle prime reazioni della critica alla visione del film, eppure una volta approdato sugli schermi, il film non ha incontrato lo stesso favore, o quantomeno, sembra perderne di ora in ora. A conti fatti, con il passare dei giorni sembrano quindi essere gli addetti del settore ad aver gradito meno la pellicola. Chissà quali saranno stati i fattori decisivi?