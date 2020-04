Wonder Woman 1984, rivelato il rating ufficiale del cinecomic con protagonista Gal Gadot

Anche Wonder Woman 1984 con protagonista Gal Gadot ha ricevuto ufficialmente il suo rating dalla Motion Picture association of America. Scopriamolo insieme.

Il sequel del fortunato film del 2017, diretto sempre da Patty Jenkins, è stato classificato PG-13 (vietato ai minori di 13 anni non accompagnati da un adulto), ovvero come molti dei più recenti cinecomic DC (eccetto Birds of Prey classificato R-Rated).



Tale rating è stato assegnato principalmente in virtù della presenza di "sequenze d'azione e violenza", abbastanza scontate per un cinecomic, e abbastanza scontate per la nostra Diana, che qui dovrà vedersela con la Chetaah di Kristen Wiig e il Maxwell Lord di Pedro Pascal.



Intanto, la stessa protagonista ha rivelato che in WW1984 vedremo una Wonder Woman più matura, più saggia, ma anche più sola... Almeno fino all'annunciato ritorno di Chris Pine a.k.a. Steve Trevor.

Chissà come e per quale motivo sarà possibile rivedere il suo personaggio nel film, dopo che in Wonder Woman si era sacrificato (in pieno stile degli Steve interpretati dai Chris) per il bene comune.



La nuova data d'uscita americana di Wonder Woman 1984 è programmata per il 14 agosto 2020, dopo essere stata spostata a causa dell'attuale emergenza sanitaria. Siamo ancora in attesa di conferme per quella italiana.