Wonder Woman 1984: rivelato il misterioso ruolo di Pedro Pascal

Nelle scorse settimane si sono susseguite diverse voci secondo le quali Pedro Pascal, star di Game of Thrones e The Mandalorian, avrebbe interpretato Maxwell Lord in Wonder Woman 1984, nuovo progetto della DC Films in uscita a giugno 2020.

Pochi minuti fa la regista del film Patty Jenkins sembra aver confermato questa suggestione, dato che come, come potete vedere in calce all'articolo, sulla sua pagina Twitter ha pubblicato un'immagine di Maxwell ... che, non a caso forse, ha ottenuto il mi piace di Pedro Pascal.

Dunque per il Mandaloriano di Star Wars si prospetta un ruolo da villain: per chi non lo sapesse, nei fumetti DC ha la fama di essere un uomo d'affari spietato e senza scrupoli, e secondo a nuovi rumor nel film con Gal Gadot Maxwell si rivelerà essere un Dio mascherato da mortale (come Ares nel primo film), col quale Diana farà un patto per resuscitare Steve Trevor (Chris Pine).

Ricordiamo che nel film ci sarà anche Barbara Ann Minerva, impersonata da Kristen Wiig e destinata a trasformarsi nella temibile Cheetha, e ci sono buona possibilità che questa trasformazione verrà causata proprio dal cinico Maxwell Lord. Tutto ciò non è ancora stato confermato, e con un po' di fortuna il primo trailer del film, previsto per dicembre, rivelerà qualche informazione aggiuntiva sul progetto.

Wonder Woman 1984 uscirà nei cinema il 5 giugno 2020. Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un promo poster del film.