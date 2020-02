Wonder Woman 1984, rivelato l'aspetto di Cheetah nel nuovo film DC?

Dopo averla intravista nei panni "borghesi" della dottoressa Barbara Minerva nel primo trailer di Wonder Woman 1984, finalmente possiamo dare un'occhiata a come sarà l'attrice Kristen Wiig quando assumerà l'identità della villain Cheetah.

L'immagine arriva nella forma di una confezione per del merchandise ufficiale del film, che potete vedere nel post in calce all'articolo. Non è chiaro quale sia la merce venduta, né da dove sia emersa questa immagine di Cheetah, ma il post è abbastanza dettagliato da far pensare che il look del personaggio sarà presumibilmente molto simile a quello ritratto sulla confezione.

Cosa ne pensate della foto? Quali sono le vostre aspettative per il ritorno di Diana Prince in Wonder Woman 1984? Ditecelo come al solito nella sezione dei commenti.

Al momento ricordiamo che i dettagli completi sulla trama del film sono tenuti nascosti, ma stando alle poche informazioni rivelate sappiamo che la supereroina sarà impegnata in un conflitto con l'Unione Sovietica a metà degli anni '80. Diretto da Patty Jenkins da una sceneggiatura scritta a quattro mani dalla Jenkins e da David Callaham (su un soggetto sviluppato da Geoff Johns), Wonder Woman 1984 vanterà un ricco cast che include, oltre ovviamente a Gal Gadot, anche Chris Pine, Kristen Wigg, Pedro Pascal, Natasha Rothwell, Ravi Patel, Gabriella Wilde, Connie Nielson e Robin Wright.

La Warner Bros. ha fissato la data di uscita per il 4 giugno 2020.

Per altri approfondimenti guardate lo spot promozionale del film pubblicato durante il Super Bowl.