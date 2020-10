Wonder Woman 1984: rivelata la scena di apertura del film con Gal Gadot, ecco cosa accadrà

Wonder Woman 1984 verrà rinviato ancora? Niente paura, perché potremo leggere il film anziché guardarlo! Con una mossa a sorpresa arriva infatti la descrizione della sequenza che darà avvio alla nuova avventura di Diana Prince.

"Nella scena d'apertura di Wonder Woman 1984, la versione bambina della principessa guerriera Diana Prince (interpretata dalla dodicenne Lilly Aspell, una campionessa di equitazione nel salto con gli ostacoli) si cimenta in una lunga sfida fisica, una sorta di Olimpiadi delle Amazzoni. Hanno luogo a Themyscira, l'isola magica e città-stato di sole donne in cui è nata", si legge in un nuovo articolo di Vanity Fair.

Come avrete intuito, si tratta della scena ampiamente anticipata nei trailer, che a quanto pare darà avvio a tutto. Una sorta di flashback che ci permetterà di riprendere confidenza con il personaggio interpretato da Gal Gadot e con il suo paese natale.

"È una sequenza affascinante dal punto di vista tecnico, con molte evoluzioni incredibili eseguite su grande scala, ma ciò che colpisce è l'assoluta abilità atletica dimostrata da una bambina che appare molto determinata".

A questo punto è probabile che le Olimpiadi servano per mostrare al pubblico quanto Diana sia sempre stata una persona incredibilmente ostinata e assetata di azione. Per saperne di più dovremo attendere il 14 gennaio, ma possiamo consolarci con il nuovo video di Wonder Woman 1984.