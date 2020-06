Wonder Woman 1984 rinviato: la Warner Bros. stravolgerà il calendario?

Quando tutto sembrava essere tornato alla normalità, più o meno, la notizia dei numerosi rinvii della Warner Bros. arriva come una doccia fredda: dopo il posticipo di Tenet, seppur di pochi giorni, arriva la conferma che anche Wonder Woman 1984 subirà un nuovo ritardo.

Fino a ieri l'uscita nelle sale era prevista per il 14 agosto 2020, data che era segnava già il quarto posticipo per la pellicola, che originariamente sarebbe dovuta esse distribuita addirittura il 13 ottobre 2020.

Adesso, con quasi un anno di ritardo, il secondo capitolo incentrato su Gal Gadot e la sua Diana Prince dovrebbe arrivare il prossimo 2 ottobre, a darne la notizia gli account social della pellicola sequel, che proprio stanotte hanno pubblicato immagini con la nuova data d'uscita. Quello che ci rende sospettosi sulla distribuzione i primi d'ottobre è il fatto che all'inizio gli stessi avevano pubblicato alcuni poster recanti la data 25 novembre, scivolone che suggerirebbe un piano di riserva e una nuova data già fissata nel caso in cui la riapertura delle sale non consenta un'uscita autunnale.

Questo colpo di coda improvviso potrebbe determinare anche unno slittamento a cascata di altri titoli previsti in quei mesi e in quelli successivi: ci saranno cambiamenti drastici nella programmazione? Riusciremo mai a godere dei tanto attesi film previsti per quest'anno?

Ancora difficile a dirsi e com'è evidente ci vorrà ancora parecchio tempo prima che la situazione COVID-19 e le sue conseguenze si stabilizzino, ma almeno in Italia, si'inizia a vedere la luce in fondo al tunnel e tra pochissimi giorni i cinema riapriranno: passate dal nostro speciale per scoprire tutti i dettagli e le nuove norme per il ritorno in sala.