Wonder Woman 1984 rinviato ancora: ecco la nuova data di uscita

Dopo le anticipazioni delle scorse ore riguardo ad un possibile rinvio di Wonder Woman 1984, è ora arrivata la conferma in esclusiva da parte del Wall Street Journal: Warner Bros ha posticipato l'uscita del film con Gal Gadot a data da destinarsi.

Secondo il noto giornale, Warner e le altre major di Hollywood temono che gli spettatori statunitensi siano ancora riluttanti a tornare nelle sale in numero sufficiente da giustificare l'uscita di un secondo blockbuster nel giro di pochi mesi.

Mentre vi scriviamo è arrivato la conferma di Variety: Wonder Woman 1984 arriverà nelle sale il 25 dicembre 2020. Ciò significa che, come anticipato nelle scorse ore da Deadline, a meno di ulteriori sorprese l'atteso Dune di Denis Villeneuve verrà posticipato al 2021.

"Patty è una regista eccezionale e con Wonder Woman 1984 ha realizzato un film incredibilmente dinamico che gli spettatori di tutto il mondo adoreranno", ha dichiarato Toby Emmerich, chairman di Warner Bros. Motion Picture Group. "Siamo molto orgogliosi del film e non vediamo l'ora di portarlo al pubblico il prossimo natale."



La Jenkins ha aggiunto: "Prima di tutto lasciatemi dire quanto o e Gal amiamo i devoti fan di Wonder Woman in tutto il mondo, e il vostro entusiasmo per WW84 non potrebbe renderci più desiderose di mostrarvi il film. Dato che so quanto sia importante portare questo film sul grane schermo e condividere l'esperienza insieme, sperò che non vi dispiacerà aspettare ancora un po'. Con la nuova data fissata a Natale, non vediamo l'ora di trascorrere le vacanze con voi!".