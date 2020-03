Wonder Woman 1984 rimandato ad agosto a causa del Coronavirus

Alla fine niente video on demand per Wonder Woman 1984 di Patty JenkinsGal Gadot è stato posticipato dalla Warner Bros. di due mesi, dal 5 giugno al 14 agosto 2020, rinvio in territorio americano che probabilmente inciderà anche sulla release italiana, prevista per il 4 giugno.

In una nota ufficiale diramata dal presidente della Warner Bros. Pictures, Toby Emmerich, si legge in merito al posticipo: "Quando abbiamo dato il via libera a Wonder Woman 1984, lo abbiamo fatto con la chiara intenzione di farlo uscire in sala e vedere sul grande schermo, e siamo ancora oggi entusiasti di annunciare che il titolo arriverà proprio al cinema il prossimo 14 agosto 2020. Speriamo che a quel punto il mondo sia un posto più sano e più sicuro".



La Warner ha anche annunciato un posticipo a tempo indeterminato per In the Heights, adattamento cinematografico del musical di Lin-Manuel Miranda, del film animato Scooby! e a questo punto anche del Malignant di James Wan, che aveva come slot proprio il 14 agosto, ora occupata da Wonder Woman 1984.



Vi ricordiamo che nel cast del cinecomic troviamo anche Chris Pine, Padro Pascal e Kristen Wiig. Destino vuole che il film fosse stato rimandato nel 2019 già di un anno.