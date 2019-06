Wonder Woman 1984 resetterà gli eventi di Batman vs Superman: Dawn of Justice

I rapporti fra Warner Bros. e Zack Snyder sono ormai inesistenti, e la beffa definitiva arriverà con Wonder Woman 1984: nonostante l'autore sia ancora accreditato come produttore, il film di Patty Jenkins resetterà la storia di Diana raccontata in Batman vs Superman: Dawn of Justice.

Secondo nuovi dettagli rivelati da That Hashtag Show, infatti, la storia del sequel di Wonder Woman sarà incentrata sulla Guerra Fredda e il ruolo di Diana come soldato del governo. La sua missione sarà quella di dare la caccia ad una pericolosa spia russa.

Sempre That Hashtag Show riporta che Wonder Woman 1984 si discosterà anche dalla timeline di Batman v. Superman, in quanto nel film il personaggio è già ampiamente riconosciuto come un supereroe e amato in tutto il mondo. Al contrario, in BvS (e anche nel precedente Wonder Woman) ci veniva raccontato che Diana era rimasta isolata dal mondo per decine di anni, con Bruce Wayne che scopriva la sua vera identità nel corso del film.

Cosa ne pensate di questo sviluppo? Come al solito, diteci la vostra nei commenti.

Vale la pena ricordare che Snyder è comunque accreditato come produttore per il nuovo film DC-Warner, anche se a questo punto la sua influenza nello sviluppo del progetto sembra praticamente nulla.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo ai dettagli sulla trama di Wonder Woman 1984 e alla foto di Darkseid pubblicata da Zack Snyder ed estratta dallo Snyder Cut di Justice League.