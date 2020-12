Wonder Woman 1984: il punteggio al CinemaScore ora simile a Justice League e Suicide Squad

Con l'uscita nelle sale americane (e in streaming su HBO Max) di Wonder Woman 1984 è stato rivelato anche il punteggio CinemaScore ottenuto dalla pellicola di Patty Jenkins e spiace dire che ci troviamo davanti a uno dei punteggi più bassi dei film appartenenti al DC Extended Universe, tanto da essere al livello di Justice League e Suicide Squad.

In queste ultime ore, infatti, è stato attribuito a Wonder Woman 1984 un punteggio CinemaScore di "B+", che segue appunto il trend delle ultime recensioni internazionali del film. La pellicola ha infatti perso il suo status di "Certified Fresh" su Rotten Tomatoes, essendo sceso da una media di 80% al punteggio di 66% al momento attuale. Il punteggio CinemaScore è invece lo stesso che hanno ricevuto pellicole come Birds of Prey e le versioni cinematografiche di Justice League e Suicide Squad, anche se quest'ultimo ha ricevuto delle recensioni davvero pessime, tanto da farlo sprofondare fino a un misero 26% di preferenze.

I film del DC Extended Universe col punteggio più alto continuano ad essere Shazam! e il primo Wonder Woman, visto che entrambi ricevettero una "A" come CinemaScore, a seguire troviamo invece L'uomo d'acciaio di Zack Snyder con "A-", stesso punteggio ottenuto in seguito da Aquaman di James Wan.

Wonder Woman 1984 sembrava aver fatto faville dalle prime reazioni della critica alla visione del film, eppure una volta approdato sugli schermi, il film non ha incontrato lo stesso favore, o quantomeno, sembra perderne di ora in ora. A conti fatti, con il passare dei giorni sembrano quindi essere gli addetti del settore ad aver gradito meno la pellicola. Chissà quali saranno stati i fattori decisivi?

Qui in Italia, invece, dovremo aspettare fine gennaio per vedere quale sarà il responso per Wonder Woman 1984.