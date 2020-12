Wonder Woman 1984, i punteggi di Rotten Tomatoes e Metacritic deludono o soddisfano?

Almeno all'estero, Wonder Woman 1984 ha finalmente fatto il suo debutto sugli schermi, ma quanto sarà stato gradito da critica e pubblico? Scopriamo i punteggi del sequel con Gal Gadot su Rotten Tomatoes e Metacritic.

Dopo essere approdato nelle sale cinematografiche di ben 32 paesi, facendo registrare in realtà risultati abbastanza deludenti al botteghino, il film con Gal Gadot è finalmente arrivato anche sugli schermi d'America.

Di conseguenza, i punteggi sui siti raccoglitori di recensioni come Rotten Tomatoes e Metacritic sono stati aggiornati e diffusi nelle ultime ore, e da quanto vediamo sembrerebbe che l'entusiasmo si sia un po' smorzato rispetto alle prime reazioni della stampa di qualche settimana fa.

Su Rotten Tomatoes, ad esempio, dove aveva debuttato in precedenza con un 89% da parte della critica, adesso è fermo al 70% per quanto riguarda il Tomatometer (su una base di 243 recensioni) e all'80% per l'audience score (con sole 5 recensioni, però).

Su Metacritic la situazione sembra peggiorare, poiché troviamo un metascore di 59 (sui 51 recensioni), e un User Score di 7.3 (su 24 voti).

Sembrerebbe dunque che, inizialmente, l'hype che circondava il blockbuster e il fatto di poterlo finalmente vedere dopo mesi di siccità cinematografica e numerosi rinvii abbia giocato un ruolo di non poco conto nel giudizio generale.

Ad ogni modo, la pellicola diretta da Patty Jenkins resta un sequel che, almeno stando ai punteggi appena analizzati, ha abbastanza soddisfatto il suo pubblico, anche se non ha brillato come ci si poteva magari aspettare.

Vedremo quali saranno le reazioni alla sua uscita nel resto del mondo e qui in Italia, quando Wonder Woman 1984 arriverà finalmente anche da noi a fine gennaio.