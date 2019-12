Wonder Woman 1984, pubblicato il primo teaser trailer ufficiale

Pochissimi minuti fa la Warner Bros. ha pubblicato il primo teaser trailer ufficiale di Wonder Woman 1984, che anticipa l'arrivo nella giornata di domani del primo trailer integrale.

La succosa anteprima, che come al solito potete visionare in calce all'articolo, ci mostra il ritorno dei Gal Gadot nei panni di Diana Prince, un ruolo che l'attrice ha ricoperto l'ultima volta in Justice League. Wonder Woman appare in piena forma nel brandire il suo iconico Lazo, deviando proiettili con i suoi guanti e cavalcando letteralmente i fulmini; inoltre, il filmato ci offre anche quello che sembra essere una sbirciata al Maxwell Lord di Pedro Pascal.

Vi ricordiamo che Wonder Woman 1984 sarà ancora una volta diretto da Patty Jenkins e uscirà in tutte le sale cinematografiche del mondo a partire dal 5 giugno 2020. Il film sarà ambientato, come anticipata il titolo, nel bel mezzo degli anni '80 e sarà un sequel diretto di Wonder Woman, cinecomic DC uscito nel 2017 e in grado di incassare $822 milioni di dollari al botteghino mondiale. Secondo quanto riportato, l'opera non terrà conto degli eventi di Batman v Superman, e probabilmente neanche di quelli di Justice League.

Nel film, che segnerà anche il ritorno di Chris Pine nei panni di Steve Trevor, ci sarà anche il personaggio di Barbara Ann Minerva, impersonata dall'attrice Kristen Wiig e destinata a trasformarsi nella temibile Cheetha.



Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nuovo poster di Wonder Woman 1984.