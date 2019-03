Wonder Woman 1984: il produttore svela il motivo per cui il film è stato posticipato

Molti sono rimasti sorpresi quando, qualche mese fa, la Warner Bros. ha deciso di posticipare la data di uscita di Wonder Woman 1984. D'altro canto, il suo film è stato uno dei più di successo del DC Extended Universe. Cosa ha portato, dunque, a questa scelta? Ce ne parla il produttore, Charles Roven.

Intervistato da Collider, Roven ha affrontato l'argomento, svelando i motivi per cui, dalla release inizialmente pianificata, la Warner abbia optato per far uscire il cinecomic durante l'estate del 2020. Di seguito, le sue dichiarazioni:

"Abbiamo sempre voluto la data di rilascio che abbiamo attualmente. La casa di produzione ha pensato che, finché il quadro generale della loro agenda non fosse completo, vi fosse la necessità di avere un "appiglio" a disposizione. Abbiamo quindi avuto una pre-produzione molto accelerata, in quanto Patty Jenkins, era già impegnata con lo show I Am the Night per TNT, e lo stesso discorso vale per la post-produzione, che aveva portato a fissare la data dell'1 novembre 2019."

Motivazioni spinte dai piani alti, dunque, hanno influito sulla scelta relativa a quella specifica data iniziale. Come spiega Roven, però, la Warner si è presto ritrovata a rivedere la propria tabella di marcia, chiedendo uno posticipo nel rilascio nelle sale:

"Abbiamo fatto tutto ciò siccome la casa di produzione ce l'ha chiesto direttamente. Il tutto finché, ad un certo punto, sono ritornati da noi dicendoci: "Sapete cosa? Avevate ragione. Riportiamo il film al periodo di uscita del primo film su Wonder Woman e prendiamoci quel tempo in più."

Stando alle sue parole, quindi, pare proprio che il film sull'Amazzone di Themyscira fosse previsto fin dall'inizio per il prossimo anno, e che fattori esterni fossero stati la causa di un suo, seppur temporaneo, anticipo nelle sale.

Gal Gadot, interprete della protagonista del cinecomic, è sempre più entusiasta delle avventure del suo personaggio, grazie anche al sostegno dei fan e del regista Zack Snyder.