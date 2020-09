Wonder Woman 1984, sempre più probabile un rinvio. Slitta anche Dune?

Stando a quanto riporta in esclusiva Deadline, Warner Bros sarebbe sempre più orientata a rinviare ancora l'uscita di Wonder Woman 1984, attualmente prevista per il 2 ottobre, spostandola a novembre se non addirittura a dicembre. Di conseguenza, a sua volta slitterebbe anche l'uscita dell'atteso Dune, che arriverebbe al cinema soltanto nel 2021.

Uno dei motivi che avrebbero portato alla decisione di rinviare Wonder Woman 1984 è Tenet. Se, come sembra, a New York e a Los Angeles le sale cinematografiche non riapriranno prima della fine di settembre, il nuovo film di Patty Jenkins si scontrerebbe in quei giorni con quello di Christopher Nolan, e probabilmente non inizierebbe la sua corsa al box office sotto i migliori auspici.

A questo punto si ipotizza un gioco di incastri fra le varie uscite previste nei prossimi mesi: Wonder Woman 1984 potrebbe essere pubblicato all'inizio di novembre se verrà spostato il debutto di Black Widow, al momento previsto per il 6. Farlo uscire a ridosso del weekend del Ringraziamento (20 novembre) potrebbe essere invece un suicidio dal punto di vista commerciale, considerando la concorrenza di No Time to Die e dello stesso film Marvel con Scarlett Johansson. Va quindi presa in considerazione anche l'ipotesi di vedere al cinema l'eroina interpretata da Gal Gadot soltanto a dicembre.

Del possibile rinvio di Wonder Woman 1984 Warner Bros aveva già parlato qualche giorno fa. Nei giorni scorsi, inoltre, abbiamo scoperto anche quale sarà la durata di Wonder Woman 1984.