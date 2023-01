Wonder Woman 1984, perché il film con Gal Gadot è stato rinviato ben 7 volte?

In questi anni di pandemia abbiamo purtroppo assistito a rinvii su rinvii per quanto riguarda le release cinematografiche: a farne le spese sono stati (tra gli altri) un po' tutti i grandi franchise, tra cui un DC (fu) Extended Universe già in seria difficoltà e ulteriormente massacrato dal COVID, come dimostra Wonder Woman 1984.

Il film di Patty Jenkins ha infatti goduto di ben 7 diverse date d'uscita, sebbene non tutti questi slittamenti siano stati dovuti alla drammatica situazione mondiale: inizialmente previsto per il 20 dicembre 2019, Wonder Woman 1984 fu infatti prima di tutto anticipato all'8 novembre, allo scopo di evitare la competizione con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Warner decise poi di anticipare la release del film con Gal Gadot di un'altra settimana dopo lo spostamento dell'uscita dell'attesissimo No Time to Die, all'epoca previsto per il 1 novembre 2019; a questo punto avviene il primo, significativo salto in avanti, con Wonder Woman 1984 che viene posticipato al 5 giugno 2020 (Warner si era nel frattempo ricordata del successo ottenuto rilasciando il primo capitolo il 2 giugno).

È qui che entra in scena il COVID: la pandemia costringe la produzione a spostare Wonder Woman 1984 prima al 14 agosto e poi al 2 ottobre, nell'ambito di uno slittamento generale che coinvolse tutte le release di quel periodo; solo durante il settembre 2020 si arrivò infine alla data d'uscita definitiva, ovvero il 25 dicembre dello stesso anno, giorno in cui il film fu reso disponibile anche in streaming. L'attesa sarà valsa la pena? Scopritelo con la nostra recensione di Wonder Woman 1984.