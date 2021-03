Wonder Woman 1984, Pedro Pascal e quelle... Arie inopportune! I blooper diventa virale

A distanza di qualche mese dall'uscita il verdetto su Wonder Woman 1984 sembra essere impietoso: il film con Gal Gadot è stato giudicato insufficiente da buona parte dei fan, con critiche piuttosto pesanti mosse a più di un aspetto del nuovo capitolo della storia di Diana Prince. I blooper, però, sono ovviamente tutt'altra storia!

Nelle ultime ore, infatti, è stato diffuso un video che raccoglie tutte le gag avvenute sul set di Wonder Woman 1984: una di queste, in particolare, ha come protagonista Pedro Pascal e, in seguito al rilascio del video, è divenuta virale praticamente all'istante.

Nella brevissima clip vediamo il Maxwell Lord interpretato proprio da Pascal accasciato al suolo: nel tentativo di alzarsi, però, alla star di The Mandalorian parte... Qualche aria indesiderata, per così dire! L'inconveniente è stato ovviamente motivo di grandi risate sul set, com'è possibile notare dall'espressione divertita dello stesso Pascal, ed ha dunque fornito materiale ai fan per un bel po' di tempo: sui social, infatti, il video dell'imprevista flatulenza è stato immediatamente condiviso da migliaia di fan DC in tutto il mondo.

Speriamo che la cosa non metta troppo in imbarazzo il povero Pedro! Critiche o no, comunque, qualche soddisfazione il film di Patty Jenkins se l'è pur tolta: nei giorni scorsi, infatti, abbiamo visto Wonder Woman 1984 trionfare ai Kids' Choice Awards.