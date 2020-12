Wonder Woman 1984, Pedro Pascal era preoccupato di non ottenere il ruolo: ecco perché

Se pensavate che gli attori di un certo calibro non si preoccupassero più di tanto per le loro audizioni, beh, eravate in errore. Anche Pedro Pascal, che negli ultimi anni ha messo su un curriculum davvero invidiabile, a un certo punto ha temuto di non essere preso in Wonder Woman 1984, e per un motivo molto specifico.

Come vi avevamo raccontato qualche tempo fa, Pedro Pascal era già stato parte del cast di Wonder Woman... In un certo senso.

L'attore di The Mandalorian e Game of Thrones aveva fatto una comparsata nel pilot della serie tv di Wonder Woman con protagonista Adrienne Palicki (dove interpreteva Ed Indelicato, il contatto di Diana nelle forze di polizia), intesa per il network di ABC, ma che non ricevette mai un ordine da parte dell'emittente.

Questa partecipazione, per Pascal, sarebbe stata sicura fonte di paranoie se ci avesse pensato agli inizi dei provini, perché avrebbe avuto il timore che una cosa del genere potesse comprometterne l'esito.

"Credo che per via dell'impatto del primo film, e poi, ovviamente, l'idea di lavorare con Patty Jenkins, io non ci abbia pensato allora" ha raccontato l'attore ai microfoni di CinemaBlend "E sono contento che mi sia passato di mente in quel momento, perché ripensandoci dopo ho capito che sarei stato in totale paranoia, temendo che non mi avrebbero preso se avessero saputo che ero già stato parte di un progetto su Wonder Woman. Ma forse all'epoca loro non se ne erano resi conto".

I realtà è difficile pensare che una cosa del genere avrebbe potuto mettere a rischio l'audizione di Pascal, specialmente visto il talento dell'attore... Dopotutto, il cinema non è un mondo pieno di seconde possibilità? Prendiamo Ryan Reynolds o Ben Affleck, per citarne solo due sempre legate ai cinecomic.

E poi, anche se Wonder Woman 1984 deve ancora fare il suo arrivo sullo schermo, noi scommettiamo che il Maxwell Lord di Pedro Pascal sia davvero unico.