Wonder Woman 1984, Pedro Pascal porta al collo Diana di Themyscira versione LEGO

È tramite il suo account Instagram ufficiale che l'interprete di Max Lord nel prossimo e attesissimo Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins, Pedro Pascal, ha voluto lanciare un messaggio alla splendida Gal Gadot indossando al collo un ciondolo con il personaggio di Diana di Themyscira versione LEGO in bella vista.

Il messaggio è breve ma chiarissimo: "Mi manca GiGi", appellativo amichevole con cui Pascal si riferisce ovviamente all'amatissima attrice di origini israeliane.



Wonder Woman 1984 si è mostrato in precedenza con diversi trailer e spot televisivi, e sono svariate le teorie sugli eventi che potrebbero occorrere nel film, come ad esempio quelle legate al personaggio interpretato da Chris Pine (come ha fatto a tornare Steve Trevor? E come finirà la storia d'amore tra Steve e Diana?).

A causa del protrarsi e anzi incrementarsi della Pandemia da Coronavirus in tutto il mondo, purtroppo, Warner Bros. e DC Films hanno deciso nelle passate settimane di posticipare l'uscita dell'atteso cinecomic a dicembre per quanto riguarda i cinema americani e soltanto al 14 gennaio 2021 per quanto concerne le sale italiane. E non è chiaro se il film riuscirà comunque a vedere la luce in questa finestre, dato che l'andamento dei contagi non permette di fare progetti a lungo termine.



Vi ricordiamo che in Wonder Woman 1984 troveremo anche Connie Nielsen, Kristen Wiig e Robin Wright.