Wonder Woman 1984, Pedro Pascal si è ispirato a Nicolas Cage per il suo villain

È stato recentemente annunciato l'ingresso del lanciatissimo Pedro Pascal nel cast di The Unbearable Wight of Massive Talent al fianco del mitico Nicolas Cage, e proprio l'interprete di Narcos vestirà i panni di un super fan dell'attore di National Treasure, e la cosa si fa divertente soprattutto per il ruolo di Pascal in Wonder Woman 1984.

Si tratterebbe infatti di un meraviglioso esempio di arte che imita la vita, perché Pascal sembrerebbe essere proprio un grandissimo fan di Cage anche nella vita reale, tanto da arrivare a sfruttare questo sua passione per il collega come ispirazione per il suo Maxwell Lord nel cinecomic di Patty Jenkins con protagonista Gal Gadot, uno dei villain del film.



Parlando infatti con Entertainment Weekly, la star di The Mandalorian di Disney+ ha avuto modo di discutere del suo personaggio in Wonder Woman 1984, descrivendolo come un cattivo dai toni esasperati. Per portalo in vita sul grande schermo, comunque, parte dell'ispirazione è venuta proprio da Cage e dalla sua inclinazione a un tipo di recitazione decisamente... emotiva.



Dice Pascal: "Sì, in Wonder Woman 1984 c'è azione e divertimento e ho recitato senza freno a mano tirato guardando a uno dei miei idoli".



Vi ricordiamo che Wonder Woman 1984 uscirà nelle sale italiane il prossimo 28 gennaio 2021.