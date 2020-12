Wonder Woman 1984, Pedro Pascal e l'influenza di Nicolas Cage: 'Un punto di riferimento'

Oggi lo abbiamo visto in azione nel finale di stagione di The Mandalorian 2, ma Pedro Pascal a breve apparirà anche in Wonder Woman 1984 nei panni del villain Maxwell Lord. L'attore ha già parlato dell'influenza che Nicolas Cage ha avuto sulla sua performance, e ora ha approfondito l'argomento durante un'intervista per la promozione del film.

Interrogato da Uproxx sulle sue vecchie dichiarazioni, la star di Narcos ha infatti definito Cage come un vero e proprio punto di riferimento per la sua carriera. "Ad un certo punto stavo parlando di quanto lui mi abbia influenzato come attore, il che è vero. E ora sono arrivato al punto da usarlo come punto di riferimento, per raggiungere un obiettivo durante una scena specifica di Wonder Woman - ha spiegato - E circa mezz'ora dopo, mi stavo auto insultando e accusando di recitare male e gigioneggiare, e queste due cose non vanno bene insieme."

Oltre a Pascal, il cast di Wonder Woman 1984 include anche Gal Gadot, Chris Pine e la new entry Kristen Wiig, per un'uscita prevista nelle sale americane e su HBO Max il prossimo 25 dicembre. Per quanto riguarda l'Italia, da noi la pellicola sarà disponibile al cinema dal 28 gennaio 2021.

Nel frattempo, Zack Snyder ha pubblicato una foto del primo giorno di Gal Gadot nei panni di Wonder Woman.