Wonder Woman 1984, Patty Jenkins su Maxwell Lord: 'Non sappiamo ancora se è un villain'

I primi di ottobre avremo finalmente modo di vedere Wonder Woman 1984 al cinema, ma prima di allora, Patty Jenkins ha qualche aggiornamento per noi in merito a uno dei personaggi del sequel, il Maxwell Lord interpretato da Pedro Pascal.

Finora avevamo quasi dato per scontato che Lord fosse uno dei villain di Wonder Woman 1984, complici anche le dichiarazioni fatte finora dalla stesa Jenkins e dal resto del cast.

Ma stando alle ultime affermazioni della regista, potrebbe non essere così...

"Non sappiamo [ancora] se è villain. Ma sappiamo che è un altro grande personaggio interpretato da Pedro Pascal, un personaggio davvero grandioso di per sé" spiega Jenkins ai microfoni di Heroic Hollywood.

"È un tipo davvero in gamba, ed è così immerso nel nostro tempo, che è ciò che lo ha reso così divertente ai miei occhi. Mi chiedevo, chi potrebbe rappresentare l'epitome degli anni '80, folle, ma anche incredibilmente simbolico dei nostri tempi? Il che vorrebbe dire qualcuno che rispecchia appieno quell'era, quello in cui credevamo allora, e che ci ha portato ad essere quello che siamo oggi".

Se Maxwell Lord è davvero uno dei cattivi di Wonder Woman 1984, o semplicemente "un tipo", lo scopriremo probabilmente all'uscita della pellicola nelle sale, ma c'è ancora uno stop che potrebbe rivelarci ulteriori sorprese: il panel di Wonder Woman 1984 al DC FanDome di questo sabato.

E voi, sarete connessi?