Wonder Woman 1984, Patty Jenkins: 'Ecco cosa ne penso dell'uscita in streaming'

Attualmente programmata per Natale 2020 negli Stati Uniti e per il 14 gennaio 2021 nelle sale italiane, Wonder Woman 1984 è uno dei prodotti di punta del listino Warner Bros. anche se l'attuale situazione sanitaria non favorirà chissà quali incassi esorbitanti come abbiamo potuto vedere con la distribuzione di Tenet. Verrà rinviato ancora?

Tempo fa, all'epoca dei primi rinvii, qualcuno aveva suggerito anche l'ipotesi di distribuire direttamente in streaming Wonder Woman 1984, un po' come fatto dalla Disney con il remake in live-action di Mulan, ma l'ipotesi è stata scartata immediatamente dallo studio, incontrando anche il favore della regista Patty Jenkins. Per la regista sarebbe un danno irreversibile perdere ancora gli abitué della sala cinematografica a favore di una visione di un film nel soggiorno di casa.

"Se chiudiamo tutto, si tratterà di un processo irreversibile. Potremmo perdere i frequentatori delle sale cinematografiche per sempre. Potrebbe essere esattamente la stessa cosa capitata all'industria discografica, l'intero settore potrebbe essere sbriciolato facendolo diventare qualcosa che non genera più profitti. Credo che nessuno di noi voglia vivere in un mondo dove l'unica opzione è portare i propri figli a vedere un film in soggiorno e non avere un luogo dove andare per un appuntamento".

Al momento Wonder Woman 1984 non è slittato ulteriormente dopo gli ultimi rinvii al 2021 come quelli riservati a Dune e di conseguenza a The Batman e Flash; Tuttavia, le prospettive non sembrano delle più rosee. Bisognerà considerare quante sale cinematografiche saranno aperte nel periodo natalizio, proprio quando uscirà Wonder Woman 1984. Le notizie negative che arrivano dal Regno Unito e dagli Stati Uniti con la serrata delle sale di Cineworld in seguito all'uscita in sordina di Tenet e al recente slittamento di No Time To Die certamente non è un bel segnale.