Wonder Woman 1984, Patty Jenkins polemica con Warner Bros.: ecco cosa ha detto

Nel corso di un'intervista promozionale col New York Times Patty Jenkins, regista di Wonder Woman e Wonder Woman 1984, ha dichiarato che inizialmente era contraria ad un'uscita invernale per il nuovo film con Gal Gadot.

Dopo numerosi ritardi, il cinecomic arriva finalmente questa settimana negli Stati Uniti - il 25 dicembre - è già uscito in alcune parti del mondo e uscirà in Italia a gennaio (o quando apriranno i cinema, a meno che anche per il nostro mercato non si opti alla fine per un'uscita digitale). Patty Jenkins, però, a quanto pare era contraria all'idea di debuttare durante le festività natalizie.

"Non ho mai voluto che uscisse in inverno. Inizialmente ho combattuto con tutte le mie forze contro lo studio perché l'idea era quella di far uscire il film nell'estate del 2020, ma poi mi dissero che non avevano un grande blockbuster per il 2019", ha spiegato Jenkins al New York Times, in riferimento al fatto che originariamente Wonder Woman 1984 sarebbe dovuto uscire l'1 novembre 2019. "Stavo girando la serie limitata I Am the Night e all'improvviso hanno annunciato di aver anticipato la data di uscita di sette mesi, il che mi avrebbe dato molto meno tempo per realizzare Wonder Woman. Quindi ne abbiamo discusso tutto l'anno", ha aggiunto la Jenkins. "E ho dovuto abbandonare un'intera serie limitata e fare solo i primi due episodi, e correre a scrivere un trattamento di 80 pagine per il film. Alla fine siamo stati fortunati che sia stato spostato nuovamente al 2020. Sarebbe stato un film molto peggiore se fosse uscito allora."

La data di uscita di Wonder Woman 1984 è stata in continua evoluzione ben prima della pandemia di coronavirus: il film era stato posticipato da novembre 2019 al 5 giugno 2020 in modo che potesse debuttare nella stessa finestra di inizio giugno occupata dall'originale Wonder Woman. In risposta alla crisi sanitaria in corso, alla fine è stato rinviato più volte prima di scegliere definitivamente la data del 25 dicembre. Diretto e co-scritto da Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 è interpretato da Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal e Natasha Rothwell.

