Wonder Woman 1984, parla Gal Gadot: 'Diana è cambiata molto rispetto al primo film'

Durante la conferenza stampa tenuta in vista dell'imminente uscita di Wonder Woman 1984, che debutterà nelle sale americane e su HBO Max nel giorno di Natale, la protagonista Gal Gadot ha anticipato alcune importanti differenze tra lo stato d'animo della protagonista nella pellicola del 2017 e nel sequel in arrivo.

"Nel primo film, lei guarda l'umanità dall'esterno e si fa avanti quando accadono delle ingiustizie, enfatizzando come dovrebbero andare le cose. In questo film invece comprende completamente e pienamente le complessità dell'umanità perché ora ne fa parte" ha spiegato l'attrice (via Comicbook.com), di ritorno nei panni dell'amazzone dopo l'ultima comparsa in Justice League. "È al suo massimo potere, eppure è sola e soffre degli stessi problemi di cui soffrono tutti gli altri. Quindi ho avuto molte cose da gestire, ed è stata un'esperienza diverse dall'essere un pesce fuor d'acqua come nel primo film. Ora ho più esperienza, ci sono già stata, conosco tutto questo e mi sta accadendo qualcosa."

La Gadot ha poi svelato cosa si aspetta da un personaggio come Wonder Woman: "Amo le donne forti e potenti, e mi piace interpretarle e vederle sullo schermo, ma c'è qualcosa di più interessante nel mostrare i difetti, le imperfezioni e le vulnerabilità. Questo è qualcosa che cerco sempre di fare quando interpreto Wonder Woman.

Intanto, sono emerse in rete le prime recensioni su Wonder Woman 1984.