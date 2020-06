Wonder Woman 1984, è già ottobre con questi stupendi costumi per Halloween

In attesa dell'uscita in sala, sono state pubblicate le foto dei costumi ufficiali di Halloween ispirati a Wonder Woman 1984. Oltre a quello di Diana Prince è visibile anche quello di Cheetah, e da quello possiamo farci un'idea di come potrebbe apparire nel film la villain, che sarà interpretata da Kristen Wiig.

Le immagini si possono vedere in calce all'articolo. Con Wonder Woman 1984 Gal Gadot torna a lavorare con la regista Patty Jenkins dopo il successo del primo film nel 2017. Il sequel sarà ambientato negli anni '80, al culmine della Guerra Fredda tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica.

Cheetah sarà una dei due villain del film, oltre a Maxwell Lord, che nei fumetti è un potente uomo d'affari e sarà interpretato da Pedro Pascal. Il personaggio, il cui nome è Barbara Minerva, è inizialmente un'amica di Diana (qualcuno ha ipotizzato che potesse anche nascere qualcosa tra Diana e Barbara), che successivamente per qualche oscura ragione assume un'identità malvagia.

In Wonder Woman 1984 tornerà anche Chris Pine nel ruolo di Steven Trevor, interesse amoroso della protagonista, nonostante il tragico destino del personaggio al termine del primo film. Non si sa ancora molto sulla trama, ma sarà interessante scoprire le dinamiche della "resurrezione" di Steven.