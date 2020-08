Wonder Woman 1984, Cheetah sfodera gli artigli nel trailer ufficiale del DC FanDome

Come anticipato dal coloratissimo poster ufficiale di Wonder Woman 1984, Warner Bros ha approfittato del DC FanDome per pubblicare il nuovo trailer ufficiale (anche in italiano) del cinecomic che firmerà la quarta apparizione di Gal Gadot nei panni di Diana Prince, al suo secondo ruolo da protagonista assoluta.

Oltre a mostrare alcune sequenze inedite del film, il trailer offre finalmente un primo sguardo a Cheetah, la villain interpretata da Kristen Wiig, in un confronto con Wonder Woman.



Insieme a Gal Gadot e la regista Patty Jenkins, hanno preso parte al panel del film anche Chris Pine, di ritorno nei panni di Steve Trevor, la Wiig e l'altra new entry Pedro Pascal, interprete di Maxwell Lord. A sorpresa è apparsa anche la celebre tennista Venus Williams per porre una domanda a tema sportivo, e come da programma ha fatto una comparsa anche Lynda Carter.

Previsto inizialmente per lo scorso giugno, Wonder Woman 1984 debutterà nelle sale italiane il 1° ottobre, con un giorno di anticipo rispetto alla release oltreoceano.

Che ve ne pare di questo nuovo trailer? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti qui sotto. Per restare aggiornati sui prossimi annunci, qui potete trovare il programma definitivo del DC FanDome.