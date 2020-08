Wonder Woman 1984, nuovo trailer tv con Gal Gadot, in attesa del DC FanDome

Il nuovo poster con Diana Prince in volo ha già fatto impennare l'hype per il DC Fan Dome, e ora trapela online anche un trailer di Wonder Woman 1984, destinato in origine alle tv americane.

Sebbene non sembrino esserci novità sostanziali, il video riesce a riassumere bene quanto già sappiamo e a farci venire ancor più sete di novità. Ritroviamo quindi una determinata Diana bambina, in parallelo con l'eroina che abbiamo imparato a conoscere; un nuovo sguardo a Barbara Minerva e al suo attacco in avvitamento; la splendida Gal Gadot alle prese con un evento esclusivo per il quale indossa un lungo abito bianco.

Sono presenti anche diverse scene in cui la protagonista volteggia in cielo facendosi dare un passaggio dai fulmini grazie al suo iconico lazzo. Potremmo vederla spiccare il volo come Superman una volta indossato il costume dorato? Forse ci mostreranno qualcosa in merito già durante il panel del FanDome. I fan vorrebbero saperne di più anche su Cheetah, visto che neanche in questo spot riusciamo a scorgere la sua forma felina, o sul ruolo che avrà Maxwell Lord, interpretato da Pedro Pascal.

Qui sotto trovate lo spot, catturato al volo con il telefono da alcuni utenti che lo hanno visto in tv. Vi consigliamo di dare un'occhiata agli orari del DC Fan Dome e di seguire l'evento in diretta!