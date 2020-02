Wonder Woman 1984, ecco un nuovo sguardo all'armatura dorata di Diana

Dopo averla vista al fianco di Steve nelle recenti immagini di Wonder Woman 1984 diffuse da EW, la supereroina di Gal Gadot torna a mostrarsi in tutta la sua magnificenza grazie ad una nuova foto emersa in rete.

Come potete vedere in calce alla notizia, infatti, su Reddit è apparsa un'immagine inedita di Diana Prince con indosso l'armatura dorata mostrata per la prima volta nel trailer ufficiale di Wonder Woman 1984, e di cui avrà sicuramente bisogno nel suo atteso scontro con Cheetah, la villain interpretata da Kristen Wiig.

Diretto nuovamente da Patty Jenkins, il film sarà ambientato nel bel mezzo degli anni '80 e sarà un sequel diretto di Wonder Woman, il cinecomic targato DC che nel 2017 è riuscito a incassare ben $822 milioni di dollari al box office globale.

Nel cast ci saranno anche Pedro Pascal nel ruolo di Maxwell Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen in quelli di Ippolita. Chris Pine tornerà invece a vestire i panni di Steve Trevor, personaggio già apparso nel primo capitolo della saga.

Wonder Woman 1984, lo ricordiamo, debutterà nelle sale italiane il prossimo 4 giugno.

A proposito del popolo di Themyscira, durante il CCXP la Jenkins ha svelato di essere al lavoro su uno spin-off sulle Amazzoni che però non è ancora stato confermato ufficialmente dalla Warner Bros.