Wonder Woman 1984: il nuovo poster della CCXP in Brasile anticipa il trailer

Come già riportato in precedenza, il primo trailer di Wonder Woman 1984 sarà presentato nel corso della convention brasiliana CCXP, presumibilmente nel weekend, e proprio da quelle parti arriva l'immagine di un nuovo poster della pellicola con Gal Gadot.

Nei giorni scorsi, infatti, è stata la stessa Gal Gadot ad avvisare i propri fan via social network per suggerire loro l'arrivo di qualcosa di assolutamente eccitante da non perdere il prossimo 8 dicembre, ovvero nella giornata di domenica, sempre ottima per l'arrivo di un nuovo trailer: "Ciao a tutti, sono qui per dirvi che qualcosa di estremamente eccitante sta per arrivare l'8 dicembre, questa domenica. Potete entrare in azione prima di chiunque altro commentando qui sotto con una foto della vostra più temibile posa da Wonder Woman. Attivate le notifiche per non perdervi nulla!".

Il poster condiviso sui social arriva proprio dal Comic-Con brasiliano e mostra in evidenza la figura dell'eroina nella sua tipica posizione di battaglia con i suoi bracciali schierati e pronti all'uso. Se al posto della "doppia W" vedete una "doppia M" non abbiate paura, non avete perso gradi della vostra vista, ma semplicemente in lingua portoghese Wonder Woman è tradotto come Mulher-Maravilha. Da qui, MM84.

Ambientata evidentemente negli anni '80, progetto tanto ambizioso quanto fondamentale secondo la regista Patty Jenkins, la storia dovrebbe resettare gli eventi di Batman v Superman: Dawn of Justice creando una sorta di timeline parallela che si svilupperà durante la guerra fredda. Al fianco della Regina delle Amazzoni vedremo tornare sul set un redivivo Chris Pine, il cui personaggio periva alla fine del film precedente (sarà interessante appunto scoprire in che modo tornerà e se si tratta dello stesso personaggio) mentre si aggiungerà al cast Pedro Pascal, il cui ruolo è stato finalmente svelato.

Wonder Woman 1984, per la regia di Patty Jenkins, ha una data d'uscita fissata al 5 giugno 2020. Sarà il secondo film della Warner/DC Films ad arrivare in sala nel corso del prossimo anno, dopo l'atteso Birds of Prey con Margot Robbie.

Non ci resta quindi che rimanere sintonizzati per l'imminente arrivo del primo trailer ufficiale del film.