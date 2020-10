Wonder Woman 1984, il nuovo look di Gal Gadot con la Golden Eagle Armor

Attualmente l'uscita al cinema di Wonder Woman 1984 è fissata per dicembre e i fan sperano di non dover fare i conti con un nuovo slittamento, considerando la situazione di altre produzioni e uscite slittate inesorabilmente al 2021, tra cui No Time To Die. In attesa del film i fan si possono godere due nuove cover di Rolling Stone su Wonder Woman.

A condividerle su Twitter è stata la stessa protagonista del film, Gal Gadot. Una immagine mostra un primo piano dell'attrice mentre l'altra cover svela un nuovo look con Diana Prince che indossa la Golden Eagle Armor.

Nei fumetti Diana indossa il costume per la prima volta in Kingdome Come del 1996.



"Tu la chiami Golden Eagle Armor ma io in realtà la chiamo solo Golden Armor" ha specificato la costumista di Wonder Woman 1984, Lindy Hemming "Si tratta dell'armatura protettiva più potente che è stata indossata da sua madre originariamente e in un modo o nell'altro nella trama. [...] Quando è davvero minacciata ricorre alla Golden Armor ed è stata una sfida favolosa progettarla, perché quando ho ereditato il lavoro di Wonder Woman da Michael Wilkinson, aveva già creato il design per l'armatura. Quindi ho dovuto ereditarla e modificarla".

Hemming prosegue:"Ogni suo pezzo è reale, inclusa la tuta sottoscocca, che sembra quasi che sia stata indossata digitalmente ma non lo è" rivela la costumista.



