Wonder Woman 1984, un nuovo filmato ci mostra delle scene inedite dal sequel con Gal Gadot

In attesa di poter finalmente tornare a cinema per vivere assieme a Diana Prince le sue nuove avventure sul grande schermo, una nuova featurette di Wonder Woman 1984 ci lascia intravedere qualche scena inedita del del film.

Purtroppo dovremo aspettare ancora qualche mese per l'arrivo di Wonder Woman 1984 nelle sale, ma nel frattempo è il materiale promozionale della pellicola a tenerci compagnia.

In questa featurette dedicata al make-up dei personaggi nel film, e in particolare quello di Gal Gadot, sono presenti anche delle sequenze che non avevamo ancora avuto modo di vedere, come degli shot da diverse angolazioni delle scene del centro commerciale o del gala, e uno scambio di battute con Barbara Minerva (Kristen Wiig) durante un pranzo fuori.

Barbara: "Non esci spesso?".

Diana: "Nah".

Barbara: "Sembri il tipo di persona che esce... Sempre!".

Wonder Woman 1984 si è mostrato con diversi trailer e spot televisivi, e sono svariate le teorie sugli eventi che potrebbero occorrere nel film, come ad esempio quelle legate al personaggio interpretato da Chris Pine (come ha fatto a tornare Steve Trevor? E come finirà la storia d'amore tra Steve e Diana?).

Purtroppo, non ci resta che attendere il prossimo gennaio (con qualche settimana di ritardo rispetto agli USA) per sapere cosa accadrà.