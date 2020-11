Wonder Woman 1984: nuovo esplosivo spot per il film con Gal Gadot in arrivo in streaming

Warner Bros. ha diffuso in streaming un nuovissimo spot TV di Wonder Woman 1984 che conferma la release americana su HBO Max prevista per il giorno di Natale; ricordiamo anche che il cinecomic diretto nuovamente da Patty Jenkins e con Gal Gadot nel ruolo di Diana arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, Italia compresa.

Nel corso del breve spot TV della durata di 30 secondi non assistiamo a particolari scene inedite, ma a una riproposizione di sequenze già mostrate nei precedenti trailer di Wonder Woman 1984. L'unica novità consiste nella conferma che la pellicola approderà in streaming su HBO Max il 25 dicembre prossimo esclusivamente per il mercato americano, mentre in Italia il film arriverà al cinema il 28 gennaio 2021, due settimane dopo l'ultima data d'uscita precedentemente fissata da Warner (14 gennaio).

In una recente intervista, Joe Russo - co-regista di Avengers: Endgame - ha applaudito alla scelta di distribuire WW1984 anche in streaming: "Penso che [quando fatto con Wonder Woman 1984] sia solo un piccolo esempio di quello che sarà la norma in futuro. Ma penso anche che si tratti di una scelta che va a vantaggio di tutti, se vuoi un'esperienza cinematografica potrai andare a vederlo al cinema, ma se per altre ragioni - che siano economiche o di salute - avrai comunque l'opportunità di poterlo vedere a casa".

Subito dopo l'annuncio, anche Gal Gadot aveva espresso il suo appoggio alla decisione di distribuire Wonder Woman 1984 anche in streaming: "Ci abbiamo messo il nostro cuore e la nostra anima. Quindi... potrete guardarlo nei cinema (che stanno facendo un ottimo lavoro per tenere gli spettatori al sicuro) oppure potrete guardarlo su HBOMax da casa vostra. Vi invio il mio amore. State al sicuro e indossate una mascherina. Buone vacanze a tutti noi! Lasciate entrare la luce".