Wonder Woman 1984: nuovi rumor spiegano il sorprendente ritorno di Steve Trevor!

Fin da quando è uscito nelle sale, il primo film su Wonder Woman è divenuto un vero e proprio fenomeno di massa. Acclamato da alcuni, meno apprezzato da altri, il film di Patty Jenkins ha saputo ridare nuova linfa vitale al genere dei cinecomic con protagoniste donne, grazie a una protagonista ben caratterizzata e a comprimari di tutto rispetto.

Uno di questi, lo Steve Trevor interpretato da Chris Pine nel film del 2017, è stato uno dei più apprezzati dal pubblico. Grazie al proprio carisma e all'affascinante chimica tra l'attore statunitense e la bella Gal Gadot, il personaggio è stato essenziale nel percorso evolutivo di Diana Prince / Wonder Woman, permettendole di conoscere un mondo a lei estraneo, lontano da Themyscira, ma vicino alla realtà di tutti i giorni.

Sempre grazie a Steve Trevor, Diana è riuscita a trovare il coraggio di aprirsi ad una nuova realtà, scoprendo la propria forza e la propria energia, da mettere in atto per proteggere gli innocenti e salvaguardare la sicurezza del nostro pianeta. La relazione tra Diana e Steve è uno dei tratti maggiormente approfonditi dal film della Jenkins, se non il più sviluppato a livello di sceneggiatura.

Non è quindi un caso che, quando il personaggio si è eroicamente sacrificato per l'amore della sua vita, il pubblico sia rimasto estremamente scioccato e devastato. Considerando la natura "mortale" di Steve Trevor, erano in molti a ritenere improbabile un suo eventuale ritorno in progetti futuri, se non tramite flashback o voci fuori campo.

Le cose, però, sono andate diversamente. Chris Pine ha infatti confermato a più ripresa la sua entrata in scena nel sequel del film (titolato Wonder Woman 1984), anche se, fino ad oggi, non si hanno avuto dettagli abbastanza specifici da motivarne la ricomparsa. Ebbene, secondo un rumor lanciato da We Got This Covered, pare che il personaggio tornerà effettivamente in vita, ma secondo modalità assolutamente insospettabili.

Il sito afferma che Maxwell Lord (il villain presumibilmente interpretato da Pedro Pascal) sarà un ossessivo collezionista di artefatti antichi, nella speranza che questi possano renderlo "potente come un dio". Nel corso del film, questi si troverà in stretto contatto con la Barbara Ann Minerva interpretata da Kristen Wiig, finché uno degli artefatti non finirà per trasformarla nella letale Cheetah. È allora che Lord si ritroverà nella condizione di chiedere aiuto a Diana, chiedendole la sua protezione e garantendole in cambio di riportare in vita il suo amato (morto ai tempi della Prima Guerra Mondiale).

Se tali rumor si rivelassero veri, si spiegherebbe non solo l'ampio ruolo riservato nuovamente a Steve Trevor anche in questa nuova avventura, ma anche il look e l'età che il personaggio sembrerebbe aver mantenuto, nonostante siano passati diversi anni dai fatti del primo film.

Diretto da Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 approderà nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 5 giugno del 2020.