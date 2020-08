Wonder Woman 1984, ecco le nuove scintillanti collezioni Swarovski dedicate al film

Se anche voi volete risplendere come Gal Gadot nel nuovo poster di Wonder Woman 1984, abbiamo quello che fa per voi: le nuove collezioni Swarovski ispirate all'ultimo film della saga.

Bracciali, collane, orecchini... C'è davvero di tutto nella linea, anzi, nelle linee (sono due) dedicate alla Principessa delle Amazzoni nella sua ultima iterazione, quella che vedremo a ottobre al cinema in Wonder Woman 1984.

Tra la Swarovski x Wonder Woman Collection e la Atelier Swarovski x Wonder Woman Line attraversiamo una fascia di prezzo abbastanza ampia (dai 79 ai 229 per la prima, e tra i 199 e i 549 dollari per la seconda), in modo da accontentare un po' tutti.

Come possiamo vedere dalle immagini che trovate anche nella nostra gallery, il logo di Wonder Woman e i temi prevalenti del sequel (come l'armatura alata dorata) sono messi in risalto dalle caratteristiche pietre, scelte e abbinate con cura.

Sul sito ufficiale di Swarosvski è possibile vedere tutti gli articoli disponibili per l'acquisto con il relativo prezzo.

Intanto noi attendiamo la presentazione di domani al DC FanDome, dove ci aspettiamo di vedere un nuovo trailer e magari qualche altra immagine ufficiale di Wonder Woman 1984 (un reveal del costume di Cheetah? Nuove interazioni tra Steve e Diana?).